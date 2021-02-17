Разумкова критикуют из-за заявления «слуги» о Майдане — «Президиум воды в рот набрал»

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Ракурс

Скандальное выступление о Революции достоинства нардепа из фракции «Слуга народа» Максима Бужанского в ходе пленарного заседания 17 февраля должен оценить регламентный комитет Верховной Рады.

Соответствующее обращение в комитет направила нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко. Парламентарий также раскритиковала президиум Рады, который не остановил выступление «слуги».

Подготовила обращение в регламентный комитет с требованием рассмотреть заявления депутата Бужанского, который назвал Революцию достоинства «государственным переворотом». И действия президиума, не остановившего это выступление, нарушающее регламент… Мужества выключить микрофон негодяям у Дмитрия Разумкова не хватает, — написала нардеп на своей Фейсбук-странице.

Геращенко уверяет, что за подобные заявления ответственность лежит не только на депутате, но и на президиуме Верховной Рады.

Я хочу обратиться к президиуму — вы представляете весь парламент и когда происходит нарушение регламента за трибуной, вы должны немедленно это останавливать. Наш президиум очень любит комментировать «ЕС», а когда героев Революции достоинства накануне расстрелов 18−20 февраля здесь унижает пятая колонна Кремля, президиум воды в рот набрал. Позор вам!, — заявила нардеп.



Напомним, Верховная Рада 17 февраля признала Революцию достоинства ключевым событием в истории Украины. Это решение поддержали 295 нардепов, однако обсуждение постановления в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событиями Революции достоинства № 2739 было достаточно жестким.