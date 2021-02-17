Закрытие каналов Медведчука впервые прокомментировал Путин

Путин впервые прокомментировал закрытие каналов Медведчука

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Президент России Владимир Путин считает, что закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK якобы является проявлением двойных стандартов в понимании свободы слова.

Что касается свободы слова, то для нас ясно все: здесь так называемые двойные стандарты настолько ясно проявились в последнее время, что нет никаких сомнений в том, как в отношении нас работают наши так называемые оппоненты, — сказал Путин в среду, 17 февраля во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

Глава Кремля считает, что целью санкций против медиахолдинга Козака является «достижение своих собственных геополитических целей».

И все молчат! Как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения собственных геополитических целей, — сказал Путин.

Президент РФ также считает, что строительство газопровода «Северный поток-2» Запад якобы блокирует не из-за посягательств России на Украину, а из-за собственных планов.

Почему так все крутится вокруг «Северного потока-2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект «Украина». На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто — мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем, — сказал Путин.

Напомним, Маргарита Симоньян, руководитель пропагандистского телеканала Russia Today и главный редактор «Россия сегодня», пригласила к себе на работу украинских журналистов с закрытых телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne.