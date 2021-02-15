В Украине недавно заблокировали ряд телеканалов из орбиты Виктора Медведчука, фото: Zik

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Верховный суд оставил без движения иск о санкциях, введенных против телеканалов из орбиты одного из лидеров ОПЗЖ — Виктора Медведчука.

Соответствующее решение Кассационный суд в составе Верховного суда принял сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

Отмечается, что соответствующий иск поступил в Верховный суд 12 февраля от ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» (телеканал «Z ZIK»).

В нем истец оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского от 2 февраля 2021 года № 43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)» в части, согласно с которой к истцу были применены санкции.

Постановлением от 15 февраля 2021 года по делу № 9901/33/21 исковое заявление ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» оставлено без движения и установлен истцу срок со дня получения этого постановления для устранения недостатков, — сообщает пресс-служба Верховного суда.



Отмечается, что соответствующее решение суда мотивировано следующими факторами:

перечисленные истцом на оплату судебного сбора средства не поступили на соответствующий казначейский счет, а поэтому ему необходимо предоставить доказательства, подтверждающие их зачисление;

истец не предоставил соответствующих доказательств, подтверждающих необходимость и целесообразность привлечения СНБО, СБУ и Верховной Рады Украины к участию в деле в качестве третьих лиц.

Напомним, один из трех исков, оспаривающих указ Зеленского о блокировании телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», Верховный суд рассмотрит 15 марта.