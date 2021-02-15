В Україні нещодавно заблокували низку телеканалів з орбіти Віктора Медведчука, фото: Zik

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Верховний суд залишив без руху позов щодо санкцій, запроваджених проти телеканалів з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ — Віктора Медведчука.

Відповідне рішення Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив сьогодні, 15 лютого. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.

Зазначається, що відповідний позов надійшов до Верховного суду 12 лютого від ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (телеканал «Z ZIK»).

У ньому позивач оспорює указ президента України Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині, згідно з якою до позивача були застосовані санкції.

Ухвалою від 15 лютого 2021 року у справі № 9901/33/21 позовну заяву ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків, — повідомляє прес-служба Верховного суду.



Зазначається, що відповідне рішення суду мотивоване такими факторами:

перераховані позивачем на сплату судового збору кошти не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують їх зарахування;

позивач не надав відповідних доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення РНБО, СБУ та Верховної Ради України до участі у справі як третіх осіб.

Нагадаємо, один із трьох позовів, які оскаржують указ Зеленського про блокування телеканалів ZIK, NewsOne і «112 Україна», Верховний суд розгляне 15 березня.