Блокування «телеканалів Медведчука» — Верховний суд ухвалив рішення щодо позову однієї з телекомпанійhttps://racurs.ua/ua/n150468-blokuvannya-telekanaliv-medvedchuka-verhovnyy-sud-uhvalyv-rishennya-schodo-pozovu-odniieyi.htmlРакурс
Верховний суд залишив без руху позов щодо санкцій, запроваджених проти телеканалів з орбіти одного з лідерів ОПЗЖ — Віктора Медведчука.
Відповідне рішення Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду ухвалив сьогодні, 15 лютого. Про це повідомляє прес-служба Верховного суду.
Зазначається, що відповідний позов надійшов до Верховного суду 12 лютого від ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» (телеканал «Z ZIK»).
У ньому позивач оспорює указ президента України Володимира Зеленського від 2 лютого 2021 року № 43/2021 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 лютого 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» у частині, згідно з якою до позивача були застосовані санкції.
Ухвалою від 15 лютого 2021 року у справі № 9901/33/21 позовну заяву ТОВ «Телерадіокомпанія «Нові комунікації» залишено без руху і встановлено позивачеві десятиденний строк із дня отримання цієї ухвали для усунення недоліків, — повідомляє прес-служба Верховного суду.
Зазначається, що відповідне рішення суду мотивоване такими факторами:
- перераховані позивачем на сплату судового збору кошти не надійшли на відповідний казначейський рахунок, а тому йому необхідно надати докази, що підтверджують їх зарахування;
- позивач не надав відповідних доказів, які б підтверджували необхідність та доцільність залучення РНБО, СБУ та Верховної Ради України до участі у справі як третіх осіб.
Нагадаємо, один із трьох позовів, які оскаржують указ Зеленського про блокування телеканалів ZIK, NewsOne і «112 Україна», Верховний суд розгляне 15 березня.