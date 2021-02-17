Закриття каналів Медведчука вперше прокоментував Путін

https://racurs.ua/ua/n150553-zakryttya-kanaliv-medvedchuka-vpershe-prokomentuvav-putin.html

Ракурс

Президент Росії Володимир Путін вважає, що закриття телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZIK нібито є проявом подвійних стандартів в розумінні свободи слова.

Що стосується свободи слова, то для нас ясно все: тут так звані подвійні стандарти настільки очевидно проявилися останнім часом, що немає ніяких сумнівів в тому, як щодо нас працюють так звані опоненти, — сказав Путін в середу, 17 лютого під час зустрічі з керівниками фракцій Держдуми.

Глава Кремля вважає, що метою санкцій проти медіахолдингу Козака є «досягнення своїх власних геополітичних цілей».

І всі мовчать! Як це можна коментувати? Ніяк, окрім як використання цих інструментів для досягнення власних геополітичних цілей, — сказав Путін.

Також президент РФ вважає, що будівництво газогону «Північний потік-2» Захід нібито блокує не через зазіхання Росії на Україну, а через власні плани.

Чому так все крутиться навколо «Північного потоку-2»? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проект «Україна». Насправді все досить примітивно. Все просто — ми це давно розуміємо. Такий світ, у якому ми живемо, — сказав Путін.

Нагадаємо, Маргарита Симоньян, керівниця пропагандистського телеканалу Russia Today та головна редакторка «Россия сегодня», запросила на роботу українських журналістів із закритих телеканалів «112 Україна», ZIK і NewsOne.