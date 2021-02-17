Живая и улыбается — жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

https://racurs.ua/n150555-jivaya-i-ulybaetsya-jena-kim-chen-yna-vpervye-za-god-poyavilas-na-publike-foto.html

Ракурс

Жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год. Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи на своем сайте.

Жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу появилась с ним на концерте в честь Дня звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне.

Ранее государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с мужем отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе писали о ее исчезновении.

Среди размещенных фото было несколько фотографий Ким Чен Ына. Рядом с Кимом сидела Ли Соль Чжу. Супругов показали с разных ракурсов. Они были в хорошем настроении: улыбались, смеялись, разговаривали друг с другом.

Одной из возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля называли ее уход за Ким Ген Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, поскольку северокорейский диктатор очень привязан к своей тете, которая может быть больна.

Другой причиной исчезновения жены лидера называли проблемы со здоровьем и коронавирус. Ли Соль Чжу якобы перестала появляться на публике, поскольку «многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий». Писали также о беременности Ли Соль Чжу и даже ее ссылке.

Пока точно неизвестно, сколько у пары детей, но разведка Южной Кореи сообщает о трех. Ли Соль Чжу 31 год, ее отец — профессор, а мать — акушерка. Ранее Ли была певицей в группе Unhasu Orchestra, членов которого избирает государство.

Впервые о браке Ли и Кима в КНДР сообщили 25 июля 2012 года — хотя, вероятно, они поженились еще в 2009 году.