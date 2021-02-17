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Ракурс
Живая и улыбается — жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике

Живая и улыбается — жена Ким Чен Ына впервые за год появилась на публике (ФОТО)

17 фев 2021, 13:28
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Жена главы КНДР Ким Чен Ына появилась на публике впервые за год. Фото опубликовало Центральное телеграфное агентство Северной Кореи на своем сайте.

Жена северокорейского лидера Ли Соль Чжу появилась с ним на концерте в честь Дня звезды (дня рождения Ким Чен Ира). Мероприятие прошло в художественном театре «Мансудэ» в Пхеньяне.

Ранее государственные издания КНДР сообщали о Ли Соль Чжу 25 января 2020 года, когда она с мужем отправилась в театр в Пхеньяне на новогоднее представление. Из-за отсутствия жены лидера Северной Кореи в южнокорейской прессе писали о ее исчезновении.

Живая и улыбается — жена Ким Чен Ына впервые за год появился на публике

Среди размещенных фото было несколько фотографий Ким Чен Ына. Рядом с Кимом сидела Ли Соль Чжу. Супругов показали с разных ракурсов. Они были в хорошем настроении: улыбались, смеялись, разговаривали друг с другом.

Одной из возможных причин исчезновения Ли Соль Чжу из публичного поля называли ее уход за Ким Ген Хи, младшей сестрой Ким Чен Ира, поскольку северокорейский диктатор очень привязан к своей тете, которая может быть больна.

Другой причиной исчезновения жены лидера называли проблемы со здоровьем и коронавирус. Ли Соль Чжу якобы перестала появляться на публике, поскольку «многие не носят маски должным образом во время массовых мероприятий». Писали также о беременности Ли Соль Чжу и даже ее ссылке.


Пока точно неизвестно, сколько у пары детей, но разведка Южной Кореи сообщает о трех. Ли Соль Чжу 31 год, ее отец — профессор, а мать — акушерка. Ранее Ли была певицей в группе Unhasu Orchestra, членов которого избирает государство.

Впервые о браке Ли и Кима в КНДР сообщили 25 июля 2012 года — хотя, вероятно, они поженились еще в 2009 году.

Источник: Ракурс


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