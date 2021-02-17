«Налог на Гугл» начали вводить в Раде — детали

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Ракурс

Шаг к внедрению «налога на Google (Гугл)» сделали в Раде. Парламент 17 февраля принял в первом чтении законопроект о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс Украины.

Они касаются отмены налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы и изменений порядка налогообложения налогом на добавленную стоимость (НДС) операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Законопроект «о налоге на Гугл» поддержали 286 народных депутатов, сообщается на сайте парламента.

В законопроекте № 3911 предполагается ввести для лиц, осуществляющих услуги в сфере электронной коммерции, упрощенную процедуру регистрации и уплаты НДС на услуги, которые они предоставляют в Украине.

Глава финансового комитета Даниил Гетманцев заявил в Раде, что Facebook, Viber и другие копорации не платят НДС, поэтому государственный бюджет теряет 3 млрд грн.

Закон предлагает изменить Налоговый кодекс. Из него хотят исключить норму, согласно которой резиденты при выплате нерезидентам дохода за производство и/или распространение рекламы должны платить налог по ставке 20% суммы таких выплат за свой счет.

Документ освобождает от НДС поставки электронных услуг в рамках предоставления образовательных услуг. Проект включает нерезидентов в перечень лиц, которые регистрируются плательщиками НДС, и устанавливает правила определения места поставки электронных услуг.

Для плательщиков НДС предусматривается упрощенная процедура регистрации для поставщиков-нерезидентов. Она может осуществляться удаленно в электронной форме на специально разработанном веб-портале. Уплата налогового обязательства для нерезидента будет в иностранной валюте.

Гетманцев заявил, что о новом налоге речи не идет, потому что в Украине сложилась «недопустимая ситуация, при которой налог на добавленную стоимость не уплачивается электронными сервисами компаний, являющимися нерезидентами нашего государства».

И не то, чтобы эти компании не хотели платить налог, однако механизм в законе по уплате НДС отсутствует и, чтобы платить НДС, они должны зарегистрироваться в Украине как резиденты, то есть изменить свой статус. Это влечет для них дополнительные негативные налоговые последствия, — пояснил Гетманцев.

Эти компании смогут зарегистрироваться в электронном кабинете удаленно, на английском языке и платить налог в валюте, при этом не посещать Украину.