COVID-вспышка на Прикарпатье – регион идет на локдаун. Фото: УП

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В Ивано-Франковской области для больных COVID-19 до конца этой недели дополнительно разворачивают 600 койко-мест.

Из этих 600 койко-мест 250 уже имеют подключение для кислородной терапии, поскольку Ивано-Франковская область недавно приобрела 115 кислородных концентраторов и передаст их в определенные медучреждения. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время визита в Ивано-Франковск.

Он сказал, что в перечень больниц, принимающих больных COVID-19, вводят три новых медучреждения Прикарпатья и полностью переформатируют многопрофильную Богородчанскую ЦРБ под медучреждение для больных коронавирусной болезнью.

Именно в Богородчанскую ЦРБ направят госпиталь ГСЧС, в котором есть не меньше 120 кислородных концентраторов, что позволит увеличить количество новых койко-мест с кислородом до 370.

Также на Прикарпатье уже берутся за подсчет средств, необходимых для улучшения материально-технической базы новых коек для больных коронавирусом. Сейчас в области больных коронавирусом принимают 26 медучреждений.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Ивано-Франковской области вводят дополнительные карантинные ограничения.

В частности, с 22 по 28 февраля запрещено работать заведениям общественного питания, кроме работы на вынос. Свою работу должны приостановить развлекательные заведения, театры, клубы. Запрещено также проведение массовых мероприятий и концертов.

Также было предложение развернуть в пределах Ивано-Франковской области блокпосты.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что город готов принять 100 пациентов из соседней области.

Напомним, коронавирус в Ивано-Франковске продолжает стремительно распространяться — центральная городская клиническая больница на 95% заполнена больными с пневмониями и подозрениями на COVID-19.