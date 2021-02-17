COVID-спалах на Прикарпатті — регіон йде на локдаун. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n150561-covid-spalah-na-prykarpatti-region-yde-na-lokdaun.html

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В Івано-Франківській області для хворих на COVID-19 до кінця цього тижня додатково розгорнуть 600 ліжок.

З цих 600 ліжко-місць 250 вже мають підключення для кисневої терапії, оскільки Івано-Франківська область нещодавно придбала 115 кисневих концентраторів і передасть їх до визначених медзакладів. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час візиту до Івано-Франківська.

Він зазначив, що до переліку лікарень, які приймають хворих на COVID-19, вводять три нові медзаклади Прикарпаття та повністю переформатовують багатопрофільну Богородчанську ЦРЛ під медзаклад для хворих на коронавірусну хворобу.

Саме до Богородчанської ЦРЛ направлять госпіталь ДСНС, в якому є щонайменше 120 кисневих концентраторів, що дасть змогу збільшити кількість нових ліжко-місць з киснем до 370.

Також в області вже беруться за підрахунок коштів, які потрібні для покращення матеріально-технічної бази нових ліжок для хворих на коронавірус. Наразі в області хворих на коронавірус приймають 26 медзакладів.

Через зростання захворюваності на COVID-19 в Івано-Франківській області вводять додаткові карантинні обмеження.

Зокрема, з 22 по 28 лютого заборонено працювати закладам громадського харчування, окрім роботи на виніс. Свою роботу мають призупинити розважальні заклади, театри, клуби. Заборонено також проведення масових заходів та концертів.

Також була пропозиція розгорнути в межах Івано-Франківської області блокпости.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що місто готове прийняти 100 пацієнтів з сусідньої області.

Нагадаємо, коронавірус в Івано-Франківську продовжує стрімко поширюватися — центральна міська клінічна лікарня на 95% заповнена хворими з пневмоніями та підозрами на COVID-19.