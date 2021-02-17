Встановлення лічильників газу пропонує відтермінувати Рада. Фото: Вісник

https://racurs.ua/ua/n150560-vstanovlennya-lichylnykiv-gazu-proponuie-vidterminuvaty-rada.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, яким пропонується продовжити до 1 січня 2023 року кінцеві терміни встановлення індивідуальних лічильників для населення, що використовує газ для приготування їжі.

Відповідний законопроект № 4248−1 17 лютого підтримали 279 народних депутатів.

Чинна редакція закону передбачає, що кінцевий термін встановлення таких лічильників — 1 січня 2021 року.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою проекту є виконання вимог закону «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зокрема поліпшення організації роботи із запровадження 100% комерційного обліку природного газу (для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, у яких природний газ використовується, зокрема для приготування їжі).

Нагадаємо, ціна на газ 6,99 грн за кубометр для населення почала діяти з 1 лютого. Після серії протестів уряд 18 січня нашвидкуруч підготував і затвердив план щодо зниження цін на газ.