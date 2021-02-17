Перерахунком пенсій і пільг займуться ЦНАПи

https://racurs.ua/ua/n150559-pererahunkom-pensiy-i-pilg-zaymutsya-cnapy.html

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Перелік послуг, які громадяни України зможуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) розширив під час засідання 17 лютого Кабінет міністрів.

Уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП, — повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Телеграм.

Відтепер у Центри українці зможуть звернутися з питань:

призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг,

перерахунку пенсій,

призначення соціальної допомоги непрацюючій особі,

надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.



У квітні планується запровадити зміну місця реєстрації в електронному форматі. Це найпопулярніша адміністративна послуга наразі, — зазначив віце-прем'єр Михайло Федоров.

Нагадаємо, 17 лютого Кабмін також надав можливість змінювати або замовляти посвідчення водія через онлайн-сервіс «Дія».