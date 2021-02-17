Перерахунком пенсій і пільг займуться ЦНАПиhttps://racurs.ua/ua/n150559-pererahunkom-pensiy-i-pilg-zaymutsya-cnapy.htmlРакурс
Перелік послуг, які громадяни України зможуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) розширив під час засідання 17 лютого Кабінет міністрів.
Уряд розширив перелік адмінпослуг, які надаються через ЦНАП, — повідомив прем'єр Денис Шмигаль у Телеграм.
Відтепер у Центри українці зможуть звернутися з питань:
призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг,
перерахунку пенсій,
призначення соціальної допомоги непрацюючій особі,
надання адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам тощо.
У квітні планується запровадити зміну місця реєстрації в електронному форматі. Це найпопулярніша адміністративна послуга наразі, — зазначив віце-прем'єр Михайло Федоров.
Нагадаємо, 17 лютого Кабмін також надав можливість змінювати або замовляти посвідчення водія через онлайн-сервіс «Дія».