За перерасчет пенсий и льгот возьмутся ЦНАПы

За перерасчет пенсий и льгот возьмутся ЦНАПыhttps://racurs.ua/n150559-za-pereraschet-pensiy-i-lgot-vozmutsya-cnapy.htmlРакурс
Перечень услуг, которые граждане Украины смогут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) расширил во время заседания 17 февраля Кабинет министров.
Правительство расширило перечень админуслуг, которые предоставляются с помощью ЦНАПов, — сообщил премьер Денис Шмыгаль в Телеграм.
Отныне в Центры украинцы смогут обратиться по вопросам:
назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг,
перерасчета пенсий,
назначения социальной помощи неработающему лицу,
оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное.
В апреле планируется введение изменения места регистрации в электронном формате. Это самая популярная административная услуга, — отметил вице-премьер Михаил Федоров.
Напомним, 17 февраля Кабмин также предоставил возможность изменять или заказывать водительское удостоверение с помощью онлайн-сервиса «Дія».