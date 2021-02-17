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Ракурс
За перерасчет пенсий и льгот возьмутся ЦНАПы

За перерасчет пенсий и льгот возьмутся ЦНАПы

17 фев 2021, 14:43
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Перечень услуг, которые граждане Украины смогут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАП) расширил во время заседания 17 февраля Кабинет министров.

Правительство расширило перечень админуслуг, которые предоставляются с помощью ЦНАПов, — сообщил премьер Денис Шмыгаль в Телеграм.

Отныне в Центры украинцы смогут обратиться по вопросам:

  • назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг,

  • перерасчета пенсий,

  • назначения социальной помощи неработающему лицу,

  • оказание адресной помощи внутренне перемещенным лицам и тому подобное.


В апреле планируется введение изменения места регистрации в электронном формате. Это самая популярная административная услуга, — отметил вице-премьер Михаил Федоров.

Напомним, 17 февраля Кабмин также предоставил возможность изменять или заказывать водительское удостоверение с помощью онлайн-сервиса «Дія».

Источник: Ракурс


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