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Ракурс
 Установку счетчиков газа предлагает отсрочить Рада. Фото: Вісник

Установку счетчиков газа предлагает отсрочить Рада

17 фев 2021, 14:52
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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается продлить до 1 января 2023 года конечные сроки установки индивидуальных счетчиков для населения, использующего газ для приготовления пищи.

Соответствующий законопроект № 4248−1 17 февраля поддержали 279 народных депутатов.

Действующая редакция закона предусматривает, что конечный срок установки таких счетчиков — 1 января 2021 года.


Как говорится в пояснительной записке, целью проекта является выполнение требований закона «Об обеспечении коммерческого учета природного газа», в частности улучшение организации работы по внедрению 100% коммерческого учета природного газа (для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых природный газ используется, в частности, для приготовления пищи).

Напомним, цена на газ 6,99 грн за кубометр для населения начала действовать с 1 февраля. После серии протестов правительство 18 января подготовило и утвердило план по снижению цен на газ.

Источник: Ракурс


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