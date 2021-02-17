“Бизнес Медведчука” может попасть под новые санкции СНБО — СМИ

https://racurs.ua/n150563-biznes-medvedchuka-mojet-popast-pod-novye-sankcii-snbo-smi.html

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«Бизнес Медведчука» может попасть под новые санкции Совета национальной безопасности и обороны — вопрос о введении ограничительных мер против бизнес-структур, вероятно связанных с кумом Путина, депутатом Верховной Рады от «Оппозиционного платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком, может рассмотреть СНБО.

В частности, рассматривается вариант санкционирования компании пророссийского парламентария, эксплуатирующей нефтепровод. Об этом в среду, 17 февраля, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на источник в СНБО.

По словам источника, повестка дня заседания пока отсутствует, она еще находится на стадии обсуждения.

Один из возможных вопросов — введение санкций против компании «ПрикарпатЗападтранс». Эта структура эксплуатирует участок нефтепровода «Самара-Западное направление», ее владельцев связывают с Медведчуком.

Обсуждается возможность введения санкций и по другим бизнес-цепочкам, которые могут быть связаны с Медведчуком, — уточнил источник.

Напомним, ранее Офис президента Украины объявил, что на заседании СНБО будут приниматься жесткие решения. 2 февраля Владимир Зеленский ввел санкции против «правой руки» Медведчука — нардепа Верховной Рады от ОПЗЖ Тараса Козака на пять лет. Ему юридически принадлежат телеканалы Newsone, 112 и «Зик».