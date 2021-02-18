Новий коронавірус-мутант виявили у Фінляндії

https://racurs.ua/ua/n150584-novyy-koronavirus-mutant-vyyavyly-u-finlyandiyi.html

Ракурс

Коронавірус-мутант виявили у Фінляндії — на півдні країни лабораторія Vita зафіксувала новий штам Fin-796H, який було складно виявити за допомогою традиційного ПЛР-тестування на COVID-19.

Умовно названий дослідниками штам Fin-796H має деякі ознаки британського та південноафриканського варіантів, проте відрізняється від них, повідомляє фінська лабораторія Vita.

Деякі мутації в геномі вірусу SARS-CoV-2 спричиняють збільшення інфекційності, а інші впливають на ефективність вакцинного захисту. Варіант Fin-796H має мутації обох типів, що заважає виявленню такого штаму через тестування. Не виключено, що вакцини від коронавірусу будуть неефективними проти цього штаму, проте дослідження науковців ще тривають.

Нагадаємо, у Фінляндії зафіксували 51 тис. 595 випадків коронавірусу, 723 особи померло.

Окрім цього, новий штам вірусу, вперше виявлений у Великій Британії, поширився вже на 94 країни світу. Водночас південноафриканський штам SARS-CoV-2 вперше зафіксували в Естонії.