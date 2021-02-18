Кількість нових COVID-інфікувань різко зросла в Україні

https://racurs.ua/ua/n150583-kilkist-novyh-covid-infikuvan-rizko-zrosla-v-ukrayini-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні станом на ранок 18 лютого виявили ще у 6 тис. 237 осіб. Загалом зафіксовано вже 1 млн 287 тис. інфікувань COVID-19. Другий день поспіль в країні реєструється понад 2 тис. госпіталізацій.

Про це у четвер повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

6 тис. 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року, — написав чиновник.

За минулу добу захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.

Також впродовж 17 лютого:

госпіталізовано — 2 тис. 222 особи;

летальних випадків — 163;

одужало — 5 тис. 225 осіб;

здійснено тестувань — 64 тис. 688.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 24 тис. 852 летальних випадки.

У середу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:

Івано-Франківській області (799),

Вінницькій області (514),

Києві (513),

Закарпатській області (500),



Житомирській області (438).

Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 вже захворіло 109,8 млн осіб. Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса США зазначає, що кількість померлих зросла до 2 млн 429 тис. осіб. «Лідери» за кількістю інфікованих — США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.