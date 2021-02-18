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Ракурс
Кількість нових COVID-інфікувань різко зросла в Україні

Кількість нових COVID-інфікувань різко зросла в Україні (ІНФОГРАФІКА)

18 лют 2021, 08:45
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Коронавірус в Україні станом на ранок 18 лютого виявили ще у 6 тис. 237 осіб. Загалом зафіксовано вже 1 млн 287 тис. інфікувань COVID-19. Другий день поспіль в країні реєструється понад 2 тис. госпіталізацій.

Про це у четвер повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.

6 тис. 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року, — написав чиновник.

За минулу добу захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.

Також впродовж 17 лютого:

  • госпіталізовано — 2 тис. 222 особи;

  • летальних випадків — 163;

  • одужало — 5 тис. 225 осіб;

  • здійснено тестувань — 64 тис. 688.

За весь час пандемії в Україні зафіксовано 24 тис. 852 летальних випадки.

У середу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:

  • Івано-Франківській області (799),

  • Вінницькій області (514),

  • Києві (513),

  • Закарпатській області (500),


  • Житомирській області (438).

Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 вже захворіло 109,8 млн осіб. Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса США зазначає, що кількість померлих зросла до 2 млн 429 тис. осіб. «Лідери» за кількістю інфікованих — США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.

Джерело: Ракурс


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