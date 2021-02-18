Кількість нових COVID-інфікувань різко зросла в Україні (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n150583-kilkist-novyh-covid-infikuvan-rizko-zrosla-v-ukrayini-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні станом на ранок 18 лютого виявили ще у 6 тис. 237 осіб. Загалом зафіксовано вже 1 млн 287 тис. інфікувань COVID-19. Другий день поспіль в країні реєструється понад 2 тис. госпіталізацій.
Про це у четвер повідомляє міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у Facebook.
6 тис. 237 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 18 лютого 2021 року, — написав чиновник.
За минулу добу захворіли 413 дітей та 276 медпрацівників.
Також впродовж 17 лютого:
госпіталізовано — 2 тис. 222 особи;
летальних випадків — 163;
одужало — 5 тис. 225 осіб;
здійснено тестувань — 64 тис. 688.
За весь час пандемії в Україні зафіксовано 24 тис. 852 летальних випадки.
У середу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстрована у:
Івано-Франківській області (799),
Вінницькій області (514),
Києві (513),
Закарпатській області (500),
Житомирській області (438).
Нагадаємо, станом на ранок четверга у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 вже захворіло 109,8 млн осіб. Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса США зазначає, що кількість померлих зросла до 2 млн 429 тис. осіб. «Лідери» за кількістю інфікованих — США, Індія, Бразилія, Велика Британія і Росія.