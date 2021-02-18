Степанов про “вакцинну справу” НАБУ — У нас багато ідіотів

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Ракурс

Справу щодо можливих зловживань під час закупівлі вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19, яку зараз розслідує Національне антикорупційне бюро України, міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав «суто політичною».

Справа закінчиться тим, що вона буде закрита, це зрозуміло вже, але просто сам елемент того, що хтось намагається зробити з цього черговий хайп. Є НАБУ, є заявник (очільник держпідприємства «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов — ред.), який пише заяву. Вони зобов’язані по закону відрити справу. Вибачте, але у нас ідіотів, які пишуть заяви та відкривають справи дуже велика кількість — і про ці справи ніхто не знає. Вони не можуть не відкрити. І тут же почали робити розголос, — зазначив Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» «.

Раніше НАБУ спростувало заяви очільника МОЗ, який переклав провину за провал старту COVID-вакцинації в Україні на антикорупціонерів. Водночас сам Степанов наголошує, що профільне міністерство оперативно надало Антикорупційному бюро всі необхідні документи.

На думку Степанова, поважні виробники вакцин не захочуть заходити в країну, де процес вакцинації супроводжується скандалами.

Нагадаємо, генеральний директор ДП «Медзакупівлі» Арсен Жумаділов звернувся до НАБУ із заявою про зловживання МОЗ під час закупівлі вакцин від COVID-19. НАБУ відкрило кримінальне провадження та почало розслідування.

У НАБУ наголосили, що розслідування «жодним чином не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників», а також порекомендували усім топ-посадовцям, підслідним НАБУ, не маніпулювати фактами, а «ефективно виконувати покладені на них обов’язки».