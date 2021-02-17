18 лютого вшановують Агафію Коровницю. Фото:

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Ракурс

18 лютого православна церква вшановує пам’ять святого Феодосія Чернігівського та мучениці Агафії Панормської, яку ще називають Агафією Коровницею. Свято отримало таку назву на честь християнської мучениці святої Агафії, що жила в 3 ст. Вона вважалася покровителькою домашнього худоби.

У неврожайні роки на Агафію зазвичай закінчувалося сіно, і по хлівах починав ходити мор. Тому цього дня селяни молилися Агафії, щоб кормів вистачало. У хліві вішали обмазаний дьогтем лапоть, а на роги коровам — освячений хліб.

Народні прикмети на 18 лютого:

Морозний день — весна буде ранньою і теплою, а влітку не буде дощів.

Немає снігу 18 лютого — чекайте посухи в літній період.

Якщо ударить мороз — то літо буде спекотним.

Спати в ніч на Агафії не можна, тому що біси в дім потраплять.

У світі 18 лютого святкують Всесвітній день дегустації вина, День батарейки та Національний день героїв в Алжирі.

18 лютого в історії:

1885 рік — уперше опубліковані «Пригоди Гекльберрі Фінна» Марка Твена.

1913 рік — Педро Ласкуран встановив рекорд, пробувши на посаді президента Мексики одну годину.

1978 рік — пісня Hotel California гурту Eagles здобула «Греммі» як «Запис року».

1979 рік — уперше за багато століть у Сахарі випав сніг.

Нагадаємо, 17 лютого відзначали свято спонтанного прояву доброти, міжнародний день кота й день вшанування пам’яті преподобного Миколая Студеного.