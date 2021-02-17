Степанов анонсував прибуття в Україну COVID-вакцини. Фото: liga.net

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Перша партія вакцини від коронавірусу AstraZeneca прибуде в Україну наприкінці цього тижня.

Міністерство охорони здоров’я замовило в Індії 500 тис. доз COVID-вакцини цього виробника. А поставки вакцин від коронавірусу в Україну в рамках механізму COVAX почнуться наприкінці лютого. Про це 17 лютого заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

З тих повідомлень, які ми отримали від COVAX, ми розраховуємо на кінець лютого поставку цих 117 доз вакцини Pfizer. Що стосується AstraZeneca, перших цих 500 тис. доз, які мають прибути, я думаю до кінця тижня вони повинні бути в Україні, — зазначив міністр.



За його словами, поставками препаратів для щеплення від коронавінусу в Україну займається компанія Crown Agents. Крім того, МОЗ перебуває на постійному зв’язку з Serum Institute.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні повинна була розпочатися 15 лютого, але не стартувала. У Міністерстві охорони здоров’я це пояснили «виникненням певних технічних проблем логістичного характеру». Україна мала отримати 1 млн доз вакцин у лютому та 1 млн доз у березні.