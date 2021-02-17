Степанов анонсировал прибытие в Украину COVID-вакцины. Фото: liga.net

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Первая партия вакцины от коронавируса AstraZeneca прибудет в Украину в конце этой недели.

Министерство здравоохранения заказало в Индии 500 тыс. доз COVID-вакцины этого производителя. А поставки вакцин от коронавируса в Украину в рамках механизма COVAX начнутся в конце февраля. Об этом 17 февраля заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

Из тех сообщений, которые мы получили от COVAX, мы рассчитываем на конец февраля поставку этих 117 доз вакцины Pfizer. Что касается AstraZeneca, первых этих 500 тыс. доз, которые должны прибыть, я думаю до конца недели они должны быть в Украине, — отметил министр.



По его словам, поставками препаратов для прививки от коронавинуса в Украину занимается компания Crown Agents. Кроме того, Минздрав находится на постоянной связи с Serum Institute.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля, но не стартовала. В Министерстве здравоохранения это объяснили «возникновением определенных технических проблем логистического характера». Украина должна была получить 1 млн доз вакцин в феврале и 1 млн доз в марте.