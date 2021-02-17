Россия блокирует допуск инспекторов МАГАТЭ на оккупированный Донбасс. Фото:

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Российская Федерация блокирует доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на оккупированные территории Донбасса.

Украина просила направить в ОРДЛО экспертов для оценки экологического состояния, но переговоры не дали результата, потому что российская сторона делает невозможным принятие решения ТКГ по этому вопросу. Об этом 17 февраля по результатам заседания на уровне глав делегаций ТКГ сообщила украинская сторона на собственной Facebook-странице.

Борис Грызлов (представитель РФ) не удосужился ответить на прямой вопрос главы украинской делегации о допуске инспекции МАГАТЭ на оккупированные территории, — отметили в делегации.

Также сообщается, что представители Украины повторно выразили обеспокоенность тем, что вопрос доступа инспекции МАГАТЭ на временно оккупированные территории все еще не решен. Соответствующий запрос руководство организации направило в декабре 2020 года.

Отмечается, что Киев оставляет за собой право обращаться к мировому сообществу, правительствам и организациям с тем, чтобы давление на Россию усиливалось, указанная инспекция была проведена, а Украина смогла выполнить свои обязательства в рамках соглашения между Украиной и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия и Дополнительного протокола к этому соглашению.

На заседании ТКГ также обсудили вопрос открытия ВПВВ на Донбассе. В частности, украинская сторона предложила с 24 февраля предоставить автобус-челнок для перевозки граждан через линию разграничения на пункте пропуска «Золотое». Также транспорт можно было бы использовать для доставки гуманитарного груза в ОРДЛО. Россияне на предложение пока не ответили.

Напомним, российская делегация в Трехсторонней контактной группе раскритиковала намерения Украины принять закон о переходном периоде, который будет регулировать деоккупацию Донбасса.