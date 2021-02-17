Тайну жестокой смерти фараона Египта раскрыли ученые. Фото: pikist.com

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Точную причину смерти древнеегипетского фараона Секененра Таа II выяснили ученые из Каирского университета.

Фараон, правивший примерно в 1569−1554 годах до нашей эры, столкнулся с нашествием гиксосов. Во время одного из боев с оккупантами, он погиб, но точная причина смерти правителя оставалась тайной. Ее раскрыли исследователи, изучившие мумию фараона, обнаруженную еще в конце XIX века, с помощью компьютерной томографии. Об этом сообщает Frontiers in Medicine.

Оказалось, что правитель получил несколько серьезных травм головы, которые были хорошо замаскированы. Ранее считалось, что плохое состояние мумии указывает на то, что бальзамирование было проведено в спешке. Ученые выяснили, что Секененра находился на поле боя, а затем попал в плен. Раны свидетельствуют, что его публично жестоко казнили.

На момент смерти фараону было 40 лет. Бальзамировщики применили изощренные методы, чтобы скрыть повреждения черепа, используя материал, который действовал подобно наполнителям в современной пластической хирургии.

Напомним, ученые изучили старинные скелеты гиксосов и пришли к выводу, что инициаторами свержения фараонов оказались не захватчики из Малой Азии, а местные мигранты.