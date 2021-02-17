Таємницю жорстокої смерті фараона Єгипту розкрили вчені. Фото: pikist.com

https://racurs.ua/ua/n150578-taiemnycu-jorstokoyi-smerti-faraona-iegyptu-rozkryly-vcheni.html

Ракурс

Точну причину смерті давньоєгипетського фараона Секененра Таа II з’ясували науковці з Каїрського університету.

Фараон, який правив приблизно в 1569−1554 роках до нашої ери, зіштовхнувся з навалою гіксосів. Під час одного з боїв із окупантами, він загинув, але точна причина смерті правителя залишалася таємницею. Її розкрили дослідники, які вивчили мумію фараона, виявлену ще в кінці XIX століття, за допомогою комп’ютерної томографії. Про це повідомляє Frontiers in Medicine.

Виявилося, що правитель отримав кілька серйозних травм голови, які були добре замасковані. Раніше вважалося, що поганий стан мумії вказує на те, що бальзамування було проведено в поспіху. Науковці з’ясували, що Секененра перебував на полі бою, а потім потрапив у полон. Рани свідчать, що його привселюдно жорстоко стратили.

На момент смерті фараону було 40 років. Бальзамувальники застосували витончені методи, щоб приховати пошкодження черепа, використовуючи матеріал, який діяв подібно наповнювачів у сучасній пластичній хірургії.

Нагадаємо, науковці вивчили старовинні скелети гіксосів та дійшли висновку, що ініціаторами повалення фараонів виявилися не загарбники з Малої Азії, а місцеві мігранти.