Погода в Україні. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n150577-snig-z-doschem-ta-do-16-morozu-pogoda-v-ukrayini-na-18-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 18 лютого вночі буде зі снігом та дощем майже по всій країні. Вдень опади очікуються лише в східних, південних та центральних регіонах.

Вночі температура повітря очікується від 4° до 16° морозу, а вдень очікується від 1° до 12° нижче нуля за Цельсієм. Вітер прогнозують північний та північно-західний 7−12 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода у Києві 18 лютого прогнозується без істотних опадів. Вночі стовпчики термометрів покажуть 14−16° морозу, а вдень — від 10° до 12° нижче нуля.

Погодні умови в Харкові завтра будуть мінливими — невеликий сніг обіцяють лише вночі. Температуру повітря вночі прогнозують 11−13° із позначкою мінус, вдень 4−6° морозу.

Погода в Одесі найближчої доби буде хмарною, лише вночі прогнозують невеликий сніг. Стовпчики термометрів темної пори доби покажуть 4−6° морозу, а вдень обіцяють 2−4° морозу.

Погода у Львові у четвер буде сніжною лише вночі. Температурні показники наступні — вночі очікується 10−12° морозу, а вдень 2−4° морозу.

Погода в Карпатах 18 лютого буде хмарна, невеликий сніг можливий лише вночі. Температура повітря вночі 2−12° морозу, а вдень від 4° морозу до 5° тепла за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 18 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, у США спостерігаються рекордні морози. За даними Національної метеорологічної служби США, 16 лютого став найхолоднішим днем для 21 міста в 11 штатах — Небрасці, Айові, Канзасі, Міссурі, Оклахомі, Техасі, Теннесі, Арканзасі, Алабамі, Міссісіпі і Луїзіані.