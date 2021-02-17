Погода в Украине. Фото: flickr.com

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Погода в Украине 18 февраля ночью будет со снегом и дождем почти по всей стране. Днем осадки ожидаются только в восточных, южных и центральных регионах.

Ночью температура воздуха ожидается от 4° до 16° мороза, а днем ожидается от 1° до 12° ниже нуля по Цельсию. Ветер прогнозируют северный и северо-западный 7−12 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 18 февраля прогнозируется без осадков. Ночью столбики термометров покажут 14−16° мороза, а днем — от 10° до 12° ниже нуля.

Погодные условия в Харькове завтра будут переменчивыми — небольшой снег обещают только ночью. Температуру воздуха ночью прогнозируют 11−13° с отметкой минус, днем 4−6° мороза.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет облачной, только ночью прогнозируют небольшой снег. Столбики термометров в темное время суток покажут 4−6° мороза, а днем обещают 2−4° мороза.

Погода во Львове в четверг будет снежной только ночью. Температурные показатели следующие — ночью ожидается 10−12° мороза, а днем 2−4° мороза.

Погода в Карпатах 18 февраля будет облачная, небольшой снег возможен только ночью. Температура воздуха ночью 2−12° мороза, а днем от 4° мороза до 5° тепла по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 18 февраля прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, в США наблюдаются рекордные морозы. По данным Национальной метеорологической службы США, 16 февраля стал самым холодным днем для 21 города в 11 штатах — Небраске, Айове, Канзасе, Миссури, Оклахоме, Техасе, Теннеси, Арканзасе, Алабаме, Миссисипи и Луизиане.