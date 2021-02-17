Рекордные морозы и снежные торнадо ударили по США

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Рекордные морозы ударили по Соединенным Штатам в феврале. По данным Национальной метеорологической службы США, 16 февраля стало самым холодным днем для 21 города в 11 штатах — Небраске, Айове, Канзасе, Миссури, Оклахоме, Техасе, Теннеси, Арканзасе, Алабаме, Миссисипи и Луизиане.

Самые холодные температуры были зафиксированы в городах Линкольн и Гастингс в Небраске, где столбик термометра опустился до -35 и -34 градусов. Наиболее старый рекорд был побит в городе Корпус-Кристи в штате Техас, поскольку предыдущее минимальное значение температуры там датировалось 1895 годом.

Сильные морозы в США нарушили работу энергосистемы Техаса, вызвав перебои в энергоснабжении. Коллапс энергосистемы штата оставил без электричества 5 млн человек. Президент США Джо Байден еще в воскресенье ввел режим чрезвычайной ситуации в Техасе.

Рекордные снегопады и резкое понижение температуры на большей части территории штата вызвали также очень редкое погодное явление — снежный торнадо, которое еще называют «Снежный дьявол». Он был замечен в городе Ган Баррелл Сити в Восточном Техасе. Колонна снега не нанесла ущерба региону. «Снежный дьявол» возникает по тем же законам, что и торнадо в песках пустыни.

Напомним, в результате зимнего шторма «Ури», накрывшего центральную часть США, в понедельник в Техасе остались без электричества более 2 млн домов и предприятий. Кроме этого, известно о 20 жертвах непогоды на территории США.