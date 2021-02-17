Когда начнутся поставки вакцин по механизму COVAX. Фото: ukrinform.com

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Поставки вакцины от коронавируса международный механизм COVAX запланировал на конец февраля 2021 года.

Однако основная часть поставок препаратов для вакцинации от COVID-19 придется на март. В COVAX планируют к середине года распределить более 300 млн доз вакцины. До сих пор никто препаратов по этой схеме не получил. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной организации здравоохранения, 17 февраля передает The Guardian.

Ожидается, что основной объем первого этапа поставок придется на март. Вместе с тем ранние поставки состоятся в конце февраля, — заявили в ВОЗ.



Как ожидается, около 145 стран-участниц COVAX получат дозы для иммунизации 3,3% населения к середине 2021 года. Поставки вакцины будут осуществляться траншами. Ранее ВОЗ официально утвердила вакцину компании AstraZeneca, которую производят в Индии и в Южной Корее. Ранее организацией была одобрена вакцина Pfizer.

Напомним, вакцинация от коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля, но не стартовала. В Министерстве здравоохранения это объяснили «возникновением определенных технических проблем логистического характера». Украина должна была получить 1 млн доз вакцин в феврале и 1 млн доз в марте.