Адаптивный карантин — как будут работать кафе и рестораны

https://racurs.ua/n150569-adaptivnyy-karantin-kak-budut-rabotat-kafe-i-restorany.html

Ракурс

Адаптивный карантин меняет графики работы кафе и ресторанов. С 24 февраля в Украине будет действовать карантин желтого уровня с такими же ограничениями, как и сейчас, но и с новыми послаблениями.

В таких условиях разрешено проведение массовых и спортивных мероприятий (один человек на 4 кв. м на открытом воздухе, заполняемость залов не более 50%), а кафе, рестораны будут работать с 7.00 до 00.00. В другое время суток разрешается выполнение заказов только на вынос.

Учебные заведения могут посещать группы более 20 человек.

Если в регионе превышен эпидпорог заболевания гриппом и ОРВИ или загруженность коек превышает 65%, или количество тестов на COVID-19 за неделю будет меньше 300 на 100 тыс. населения, а госпитализаций — не менее 60, коэффициент обнаружения COVID-19 составит 20%, увеличение общего числа госпитализаций — более чем на 50% за неделю, — в области установят оранжевый уровень без усиления карантина.

Если в течение трех дней будут превышены два и более показатели оранжевого карантина, то в регионе введут красный уровень. В таком случае закроют кафе и рестораны, ТРЦ, школы, спортзалы, но оставят общественный транспорт.

Напомним, что пока Кабмин продлил карантин до 30 апреля 2021 года.