Wi-Fi в пассажирских поездах внедряет «Укрзализныця». Фото: dilo.net.ua

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Wi-Fi-доступ к интернету в пассажирских поездах хочет ввести «Укрзализныця».

Компания на первом этапе планирует реализовать проект в скоростных поездах «Интерсити+", поскольку эти поезда часто используются как офисы на колесах. Тестировать беспроводную сеть будут в поездах сообщением Киев-Харьков. Об этом сообщил директор по вопросам информационных технологий АО «Укрзализныця» Владимир Резник, передает пресс-служба.

Специалисты сейчас прорабатывают концепцию, которая будет масштабироваться на все направления следования поездов. Также пытаются решить проблему покрытия слепых зон. В случае успешности проекта, Wi-Fi введут во всех поездах и обеспечат пассажиров интернетом на протяжении всего пути курсирования поездов по территории Украины.

Резник добавил, что сейчас «Укрзализныця» в сотрудничестве с заинтересованными инвесторами изучает новые технологии, которые способны действительно обеспечить качественный высокоскоростной интернет на протяжении всего маршрута.

Напомним, «Укрзализныця» планирует превратить железнодорожные вокзалы в крупные торговые центры. Руководство компании считает, что концессия железнодорожных вокзалов позволит трансформировать их в ТРЦ, которые заменят привычные залы для ожидания поездов.