Wi-Fi у пасажирських поїздах впроваджує «Укрзалізниця». Фото: dilo.net.ua

https://racurs.ua/ua/n150567-wi-fi-z-yavytsya-u-pasajyrskyh-poyizdah-ukrzaliznyci.html

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Wi-Fi-доступ до інтернету у пасажирських поїздах хоче запровадити «Укрзалізниця».

Компанія на першому етапі планує реалізувати проект у швидкісних поїздах «Інтерсіті+", оскільки ці поїзди часто використовуються як офіси на колесах. Тестуватимуть безпровідну мережу будуть у поїздах сполученням Київ-Харків. Про це повідомив директор з питань інформаційних технологій АТ «Укрзалізниця» Володимир Рєзнік, передає прес-служба.

Фахівці зараз опрацьовують концепцію, яка буде масштабуватись на всі напрямки слідування потягів. Також намагаються вирішити проблему покриття сліпих зон. У разі успішності проекту, Wi-Fi запровадять у всіх поїздах і забезпечать пасажирів інтернетом протягом усього шляху курсування поїздів територією України.

Рєзнік додав, що наразі «Укрзалізниця» у співпраці із зацікавленими інвесторами вивчає нові технології, які здатні дійсно забезпечити якісний високошвидкісний інтернет упродовж усього маршруту.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» планує перетворити залізничні вокзали на великі торгові центри. Керівництво компанії вважає, що концесія залізничних вокзалів дозволить трансформувати їх у ТРЦ, які замінять звичні зали для очікування поїздів.