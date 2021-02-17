Ліквідувати «Нафтогаз» пропонують у Тимошенко

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Ліквідувати «Нафтогаз», найбільшу національну компанію України, запропонував очільник Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, нардеп від «Батьківщини» Іван Крулько.

Ця державна монополія краде гроші, які мають наповнювати держбюджет. Зокрема, торік «Нафтогаз» не доплатив 75 млрд грн. Наша ТСК створена якраз для того, щоб виявити, хто винен у тому, що дохідна частина держбюджету України зменшується, — заявив Крулько, виступаючи за парламентською трибуною під час пленарного засідання 17 лютого.

Нардеп переконаний в необхідності перевірки усіх «корупційних схем» «Нафтогазу», захмарних премій, провалу видобутку та спекуляції на ціні на газ для населення.

Єдиний варіант — перевірити на ТСК, притягнути до відповідальності тих, хто вчиняє корупційні злочини і ліквідувати цей «Нафтогаз» як непотрібну структуру, — заявив Крулько.



Нагадаємо, 17 лютого нардеп Юлія Тимошенко під час свого виступу повідомила про нібито ще одну корупційну «оборудку», яку торік вчинив НАК «Нафтогаз». Йдеться про оголошення на сайті Prozorro тендеру на дослідження можливості подачі позову проти Словаччини вартістю у 15 млн євро. Водночас у разі виграшу цього позову Україна могла отримати максимум 13 млн дол.