Зеленський змінив склад РНБО — деталі

https://racurs.ua/ua/n150566-zelenskyy-zminyv-sklad-rnbo-detali.html

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Президент Володимир Зеленський увів міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України. Відповідний указ сьогодні було оприлюднено на сайті Офісу президента.

Увести до персонального складу РНБО Юлію Лапутіну — міністра у справах ветеранів України, — йдеться в указі.

Зазначається, що цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Юлія Лапутіна народилася 1967 року у Києві. Має педагогічну та психологічну освіту. Також захистила кандидатську дисертацію із психології та здобула науковий ступінь кандидата психологічних наук. Має професійну підготовку зі спортивної стрільби. У 1992 році почала службу в лавах Служби безпеки України оперуповноваженою підрозділу контррозвідки. У 2010−2012 років обіймала посаду заступника начальника Центру спецоперацій «А» СБУ. З 2014 року — заступник начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформбезпеки СБУ.

У квітні 2014 року висадилася на Краматорському аеродромі, захист якого забезпечував спецпідрозділ «Альфа». У вересні-грудні була командиром оперативної групи СБУ в АТО і виконувала завдання із затримання російських терористів.

У березні 2020 року Зеленський присвоїв Лапутіній звання генерал-майора. Таким чином вона стала другою в історії України жінкою це військове звання.