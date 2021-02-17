Зеленский изменил состав СНБО — детали

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Президент Владимир Зеленский ввел министра по делам ветеранов Юлию Лапутину в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ сегодня был обнародован на сайте Офиса президента.

Ввести в персональный состав СНБО Юлию Лапутину — министра по делам ветеранов Украины, — говорится в указе от 17 февраля.

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Юлия Лапутина родилась в 1967 году в Киеве. Имеет педагогическое и психологическое образование. Также защитила кандидатскую диссертацию по психологии и получила степень кандидата психологических наук. Имеет профессиональную подготовку по спортивной стрельбе. В 1992 году начала службу в рядах Службы безопасности Украины оперуполномоченной подразделения контрразведки. В 2010—2012 годах занимал должность заместителя начальника Центра спецопераций «А» СБУ. С 2014 года — заместитель начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информбезопасности СБУ.

В апреле 2014 года высадилась на Краматорском аэродроме, защиту которого обеспечивало спецподразделение «Альфа». В сентябре-декабре была командиром оперативной группы СБУ в АТО и выполняла задачи по задержанию участников пророссийских террористических формирований.

В марте 2020 года Зеленский присвоил Лапутиной звание генерал-майора. Таким образом она стала второй в истории Украины женщиной, которой присвоили это воинское звание.