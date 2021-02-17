Ликвидировать «Нафтогаз» предлагают у Тимошенко

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Ликвидировать «Нафтогаз», крупнейшую национальную компанию Украины, предложил глава Временной следственной комиссии Верховной Рады, нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько.

Эта государственная монополия ворует деньги, которые должны наполнять госбюджет. В частности, в прошлом году «Нафтогаз» не доплатил 75 млрд грн. Наша ВСК создана как раз для того, чтобы выявить, кто виноват в том, что доходная часть госбюджета Украины уменьшается, — заявил Крулько, выступая за парламентской трибуной во время пленарного заседания 17 февраля.

Нардеп убежден в необходимости проверки всех «коррупционных схем» «Нафтогаза», заоблачных премий, провала добычи и спекуляции на цене на газ для населения.

Единственный вариант — проверить с помощью ВСК, привлечь к ответственности тех, кто совершает коррупционные преступления и ликвидировать этот «Нафтогаз» как ненужную структуру, — заявил Крулько.



Напомним, 17 февраля нардеп Юлия Тимошенко во время своего выступления сообщила о якобы еще одной коррупционной «сделке», которую в 2020 году провел НАК «Нафтогаз». Речь идет об объявлении на сайте Prozorro тендера на исследование возможности подачи иска против Словакии стоимостью в 15 млн евро. В то же время в случае выигрыша этого иска Украина могла получить максимум 13 млн долл.