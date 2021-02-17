Адаптивний карантин — як працюватимуть кафе і ресторани

https://racurs.ua/ua/n150569-adaptyvnyy-karantyn-yak-pracuvatymut-kafe-i-restorany.html

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Адаптивний карантин змінює графіки роботи кафе та ресторанів. З 24 лютого в Україні буде діяти карантин жовтого рівня з такими ж обмеженнями, як і зараз, але й з новими послабленнями.

У таких умовах дозволено проведення масових і спортивних заходів (одна людина на 4 кв. м на відкритому повітрі, заповнюваність залів не більше 50%), а кафе, ресторани працюватимуть з 7.00 до 00.00. В інший час доби дозволяється виконання замовлень тільки на виніс.

Заклади освіти можуть відвідувати групи понад 20 осіб.

Якщо в регіоні перевищено епідпоріг захворювання на грип та ГРВІ або завантаженість ліжок перевищує 65%, або кількість тестів на COVID-19 за тиждень буде меншою 300 на 100 тис. населення, а госпіталізацій — не менше 60, коефіцієнт виявлення COVID-19 становитиме 20%, збільшення загального числа госпіталізацій більш ніж на 50% за тиждень, в області встановлять помаранчевий рівень без посилення карантину.

Якщо впродовж трьох днів будуть перевищені два і більше показники помаранчевого карантину, то в регіоні запровадять червоний рівень. У такому випадку закриють кафе і ресторани, ТРЦ, школи, спортзали, але залишать громадський транспорт.

Нагадаємо, що наразі Кабмін продовжив карантин до 30 квітня 2021 року.