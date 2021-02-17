Коли почнуться поставки вакцин за механізмом COVAX. Фото: ukrinform.com

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Поставки вакцини від коронавірусу міжнародний механізм COVAX запланував на кінець лютого 2021 року.

Однак основна частина поставок препаратів для вакцинації від COVID-19 припаде на березень. У COVAX планують до середини року розподілити понад 300 млн доз вакцини. Досі ніхто препаратів за цією схемою не отримав. Про це йдеться у прес-релізі Всесвітньої організації охорони здоровʼя, 17 лютого передає The Guardian.

Очікується, що основний обсяг першого етапу поставок припаде на березень. Разом з тим ранні поставки відбудуться в кінці лютого, — заявили у ВООЗ.



Як очікується, близько 145 країн-учасниць COVAX отримають дози для імунізації 3,3% населення до середини 2021 року. Поставки вакцини будуть здійснюватися траншами. Раніше ВООЗ офіційно затвердила вакцину компанії AstraZeneca, яку виробляють в Індії та в Південній Кореї. Раніше організацією було схвалено вакцину Pfizer.

Нагадаємо, вакцинація від коронавірусу в Україні повинна була розпочатися 15 лютого, але не стартувала. У Міністерстві охорони здоров’я це пояснили «виникненням певних технічних проблем логістичного характеру». Україна мала отримати 1 млн доз вакцин у лютому та 1 млн доз у березні.