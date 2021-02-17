Рекордні морози і снігові торнадо вдарили по США

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Рекордні морози вдарили по Сполучених Штатах в лютому. За даними Національної метеорологічної служби США, 16 лютого став найхолоднішим днем для 21 міста в 11 штатах — Небрасці, Айові, Канзасі, Міссурі, Оклахомі, Техасі, Теннесі, Арканзасі, Алабамі, Міссісіпі і Луїзіані.

Найморозніші температури фіксувалися у містах Лінкольн і Гастінгс в Небрасці, де стовпчик термометра опустився до -35 і -34 градусів. Найстаріший рекорд побило місто Корпус-Крісті в штаті Техас, оскільки попереднє мінімальне значення температури там датувалося 1895 роком.

Сильні морози в США порушили роботу енергосистеми Техасу, викликали перебої в енергопостачанні. Колапс енергосистеми штату залишив без світла 5 млн осіб. Президент США Джо Байден ще в неділю запровадив режим надзвичайної ситуації в Техасі. Складнощів у забезпеченні Техасу електроенергією додало і те, що штат має повністю окрему енергомережу і не може отримати струм з інших штатів.

Рекордні снігопади та різке зниження температури на більшій частині території штату спричинили також вкрай рідкісне природне явище — сніговий торнадо, який ще називають «Сніговий диявол». Його помітили в місті Ган Баррелл Сіті в Східному Техасі. Колона снігу не завдала шкоди регіону. «Сніговий диявол» виникає за тими ж законами, що і торнадо в пустелі.

Нагадаємо, внаслідок зимового шторму «Урі», який накрив центральну частину США, в понеділок у Техасі залишилися без електропостачання понад 2 млн будинків і підприємств. Окрім цього, відомо про 20 жертв негоди на території США.