Росія блокує допуск інспекторів МАГАТЕ на окупований Донбас. Фото:

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Російська Федерація блокує доступ інспекторів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на окуповані території Донбасу.

Україна просила направити в ОРДЛО експертів для оцінки екологічного стану, але переговори не дали результату, бо російська сторона унеможливлює прийняття рішення ТКГ з цього питання. Про це 17 лютого за результатами засідання на рівні глав делегацій ТКГ повідомила українська сторона на власній Facebook-сторінці.

Борис Гризлов (представник РФ) не спромігся відповісти на пряме питання голови української делегації щодо допуску інспекції МАГАТЕ на окуповані території, — зазначили в делегації.

Також повідомляється, що представники України повторно висловили стурбованість тим, що питання доступу інспекції МАГАТЕ на тимчасово окуповані території все ще не вирішене. Відповідний запит керівництво організації надіслало в грудні 2020 року.

Наголошується, що Київ залишає за собою право звертатися до світової спільноти, урядів та організацій з тим, щоб тиск на Росію посилювався, зазначена інспекція була проведена, а Україна змогла виконати свої зобов’язання в рамках угоди між Україною та МАГАТЕ про застосування гарантій у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї та Додаткового протоколу до цієї угоди.

На засіданні ТКГ також обговорили питання відкриття ВПВВ на Донбасі. Зокрема, українська сторона запропонувала з 24 лютого надати автобус-човник для перевезення громадян через лінію розмежування на пункті пропуску «Золоте». Також транспорт можна було б використовувати для доставки гуманітарного вантажу в ОРДЛО. Росіяни на пропозицію поки не відповіли.

Нагадаємо, російська делегація в Тристоронній контактній групі розкритикувала наміри України прийняти закон про перехідний період, який регулюватиме деокупацію Донбасу.