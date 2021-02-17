18 февраля чествуют Агафью Коровницу. Фото:

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Ракурс

18 февраля православная церковь чтит память святого Феодосия Черниговского и мученицы Агафьи Панормской, которую еще называют Агафьей Коровницей. Праздник получил такое название в честь христианской мученицы святой Агафии, которая жила в 3 ст. Она считалась покровительницей домашнего скота.

В неурожайные годы на Агафии обычно заканчивалось сено, и по хлевам начинал ходить мор. Поэтому в этот день селяне молились Агафье, чтобы корма хватало. В хлеву вешали обмазанный дегтем лапоть, а на рога коровам — освященный хлеб.

Народные приметы на 18 февраля:

Морозный день — весна будет ранней и теплой, а летом не будет дождей.

Нет снега 18 февраля — ждите засухи в летний период.

Если ударит мороз, то лето будет жарким.

Спать в ночь на Агафью нельзя, потому что бесы в дом попадут.

В мире 18 февраля празднуют Всемирный день дегустации вина, День батарейки и Национальный день героев в Алжире.

18 февраля в истории:

1885 год — впервые опубликованы «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

1913 год — Педро Ласкуран установил рекорд, пробыв на посту президента Мексики один час.

1978 год — песня Hotel California группы Eagles получила «Грэмми» как «Запись года».

1979 год — впервые за много веков в Сахаре выпал снег.

Напомним, 17 февраля отмечали праздник спонтанного проявления доброты, международный день кота и день памяти преподобного Николая Студеного.