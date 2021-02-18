Степанов о «вакцинном деле» НАБУ — У нас много идиотов

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Дело о возможных злоупотреблениях при закупке вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19, которое сейчас расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, министр здравоохранения Максим Степанов назвал «чисто политическим».

Дело закончится тем, что оно будет закрыто, это ясно уже, просто сам элемент того, что кто-то пытается сделать из этого очередной хайп. Есть НАБУ, заявитель (глава госпредприятия «Медзакупивли» Арсен Жумадилов — ред.), который пишет заявление. Они обязаны по закону отрыть дело. Извините, но у нас идиотов, которые пишут заявления и открывают дела очень большое количество — и об этих делах никто не знает. Они не могут не открыть. И тут уже начали придавать огласке, — отметил Степанов в эфире телеканала «Украина 24» «.

Ранее НАБУ опровергло заявления главы Минздрава, который переложил вину за провал старта COVID-вакцинации в Украине на антикоррупционеров. В то же время сам Степанов отмечает, что профильное министерство оперативно предоставило антикоррупционному бюро все необходимые документы.

По мнению Степанова, серьезные производители вакцин не захотят заходить в страну, где процесс вакцинации сопровождается скандалами.

Напомним, генеральный директор ГП «Медзакупивли» Арсен Жумадилов обратился в НАБУ с заявлением о злоупотреблениях Минздрава при закупке вакцин от COVID-19. НАБУ открыло уголовное производство и начало расследование.

В Бюро отметили, что расследование «никак не может препятствовать закупкам вакцин у поставщиков», а также порекомендовали всем топ-чиновникам, подследственным НАБУ, не манипулировать фактами, а «эффективно выполнять возложенные на них обязанности».