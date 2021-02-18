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Стоматологу из Ровно объявили о подозрении за насилие над детьми — врач исчезла. Фото: іntalent.pro
Стоматологу из Ровно объявили о подозрении за насилие над детьми — врач исчезлаhttps://racurs.ua/n150612-stomatologu-iz-rovno-obyavili-o-podozrenii-za-nasilie-nad-detmi-vrach-ischezla.htmlРакурс
Стоматолога из Ровно обвиняют в применении силы к детям — правоохранители открыли пять уголовных производств.
Женщине сообщили о подозрении по факту нанесения умышленных легких телесных повреждений и побоев малолетним пациентам, информируют в пресс-службе Офиса генпрокурора.
Правоохранители установили трех пострадавших от таких действий стоматолога летом 2020 года. Кроме того, в феврале 2021 года врач при лечении зубов нанесла ребенку синяки и ссадины.
Сейчас Инна Кравчук врачебной деятельностью не занимается. Во время общения с правоохранителями она свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила.
На связь с полицией женщина не выходит, а ее адвокат показаний от имени клиентки пока не дает.
Напомним, родители пострадавших детей обратились в полицию, поскольку узнали своих детей на видео с камер наблюдения, которые обнародовали в соцсетях.
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