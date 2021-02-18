Я знаю, хто застрелив мого чоловіка — дружина героя Небесної Сотні. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n150615-ya-znau-hto-zastrelyv-mogo-cholovika-drujyna-geroya-nebesnoyi-sotni-foto.html

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Справи Майдану продовжують розслідувати вже не один рік. Дружина Анатолія Корнєєва, сільського голови з Хмельницької області, який загинув 20 лютого 2014 року, вірить, що винні будуть покарані.

Я знаю, хто застрелив мого чоловіка. Це молодий хлопець, який стріляв разом з іншими бійцями у беззбройних людей, наче на сафарі. Я не знаю його долі, але я вірю, що покарання буде, — розповіла Людмила Корнєєва, пише «BBC Україна».

Той боєць «Чорної роти», як і ще 20 колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут», втекли з України й з 2015 року перебувають у розшуку СБУ. За даними спецслужб, вони отримали громадянство Росії або посвідку на проживання в РФ.

Людмила Корнєєва, яка впродовж кількох років їздила на суди та свідчила як одна із потерпілих, каже, що досі не може усвідомити, як можна було віддати за обміном на полонених з так званих ДНР і ЛНР п’ятьох ключових підозрюваних у наймасовішому вбивстві на Майдані, коли суд вже наближався до завершення.

Після обміну розгляд справи у Святошинському райсуді Києва зупинився майже на рік, але наприкінці 2020 року судовий процес відновився. Це сталося після того, як до України повернулося двоє із п’яти підозрюваних — Сергій Тамтура та Олександр Маринченко почали брати участь у засіданнях суду.

Для рідних і близьких загиблих це стало надією на те, що вбивства не залишаться непокараними.

І адвокати підозрюваних, і обвинувачі прогнозують, що судовий процес триватиме до кінця весни, а судового вироку слід чекати влітку. Однак захисники родин Небесної сотні вважають, що це занадто оптимістичний прогноз.

Нагадаємо, 18−20 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників і правоохоронців загинули понад 100 активістів Євромайдану та 19 працівників міліції.

Раніше ми повідомляли, шо крапку у справах Майдану генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла поставити до кінця 2021 року.