Справи Майдану — Венедіктова видала нові обіцянки і вважає передачу “беркутівців” в РФ політикою

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Крапку у справах Майдану генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла поставити до кінця 2021 року. Йдеться про основні кримінальні провадження, відкриті за злочинами 2013−2014 років.

Наприклад, очікується, що суд першої інстанції прийме рішення по розстрілів людей на Інститутській.

Серед перспектив на цей рік — завершення судового розгляду в суді першої інстанції щодо розстрілів 20 лютого 2014 року мирних протестувальників на вулиці Інститутській у столиці. Можу вас запевнити, що цьогоріч ми забезпечимо закінчення слідства в основних справах Майдану, — повідомила генпрокурор 18 лютого у Раді.

За її словами, у 2020 році втричі збільшилася кількість оголошених підозр. Їх оголосили 24 правоохоронцям, трьом прокурорам, п’ятьом суддям і десятьом цивільним особам.

Венедіктова у парламенті заявила, що передача до Росії «беркутівців», яких звинувачують у вбивстві 48 учасників протестів, є політичним питанням. Відповідно, вона не має на нього сфери впливу.

Питання «беркутівців» — це політичне питання. Політичних оцінок, я не даю. Якщо ви бачите щось в кримінальному провадженні, тут вже моя сфера відповідальності, — заявила Венедіктова.



Вона додала, що також втричі збільшилась кількість спрямованих до суду обвинувальних актів стосовно чотирьох десятків осіб. Також Офіс генпрокурора забезпечив підтримку публічного обвинувачення у сотні справ Майдану, фігурантами яких є близько 200 осіб.

Нагадаємо, що 17 жовтня Верховна Рада визнала Революцію гідності ключовою подією державотворення України.