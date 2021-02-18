Фейсбук заблокував новинні портали Австралії, щоб не ділитися доходами з реклами

Соцмережа Фейсбук заблокувала новинні портали Австралії, фото: Freepik

https://racurs.ua/ua/n150599-feysbuk-zablokuvav-novynni-portaly-avstraliyi-schob-ne-dilytysya-dohodamy-z-reklamy.html

Ракурс

Фейсбук, популярна соціальна мережа, заблокувала усі сторінки новиннєвих порталів у Австралії у відповідь на ініціативу влади країни ухвалити закон, який зобов’яже інтернет-гігантів ділитися доходами від реклами з видавцями ЗМІ, які розміщують новини на їхніх платформах.

Тобто, тепер ЗМІ та жителі Австралії не можуть публікувати посилання на новини, а також переглядати місцеві і міжнародні новини. Повідомлення про запровадження таких обмежень з’явилося на сайті компанії 17 лютого, повідомляє видання Deutsche Welle.

Запропонований закон не визнає природу відносин нашої платформи з видавцями. Facebook не краде новинний контент, як стверджується. Це видавці вирішують поширювати свої статті в Facebook, — стверджують у компанії.

Зазначається, що під обмеження потрапили навіть сайти австралійських державних установ, серед яких і медичні заклади, які протистоять епідемії коронавірусної хвороби COVID-19. Такі дії соцмережі вже розкритикував міністр охорони здоров’я Австралії Грег Хант, який заявив, що він у «глибокому шоці» від рішення Facebook.

Також під обмеження потрапили сторінка метеорологічної служби в районі паводку і пожежне відомство в регіоні, де зберігається велика загроза лісових пожеж.

Дії Facebook недоцільні, незграбні і завдадуть шкоди його репутації, — наголошує головний казначей Австралії Джош Фрайденберг.



Водночас компанія Google, яка спочатку також виступала проти цього закону, останнім часом почала укладати угоди з видавцями про розміщення їх контенту у своєму сервісі Google News за гроші.

Нагадаємо, у Facebook нещодавно заявили, що видалятимуть усю дезінформацію про вакцини.