СБУ перевіряє «1+1» - на Банковій назвали причину

https://racurs.ua/ua/n150598-sbu-pereviryaie-1-1-na-bankoviy-nazvaly-prychynu.html

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Телеканал «1+1», який пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським, перевіряє Служба безпеки України на предмет впливу кінцевих бенефіціарів на управління та медійну політику медіахолдингу.

СБУ проводить перевірку «1+1». Вони повинні перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління, умовно кажучи, який вплив на інформаційну політику з певним пакетом акцій, — заявив радник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Михайло Подоляк в інтерв’ю «РБК-Україна».

Таким чином на Банковій відповіли на запитання щодо появи інформації про те, що нібито афілійовані з кумом Путіна, проросійським депутатом Віктором Медведчуком структури є акціонерами «1+1».

Подоляк також визнав, що «1+1» «теж грає в політику», хоч і здійснює власні розслідування. Водночас подібну політика ЗМІ політтехнолог назвав абсолютно нормальною для конкурентного середовища.

Взагалі я не бачу якоїсь проблеми в нині існуючих каналах, включаючи і пул Порошенка, окрім пулу Медведчука. Вони ідеологічно можуть подобатися або не подобатися. Але всі вони проукраїнські канали, за винятком пулу Медведчука, — резюмував Подоляк.



Він додав, що у ситуації із закриттям «каналів Медведчука» йдеться про фінансування з боку країни-агресора і маріонеткових утворень Кремля на непідконтрольній Україні території Донбасу, що несе пряму загрозу національній безпеці.

Нагадаємо, раніше Суркіси володіли 24,66% акцій телеканалу «1+1». У 2019 Віктор Медведчук зазначив у своїй декларації, що компанія Bolvik Ventures Ltd, кінцевим бенефіціаром якої є його дружина Оксана Марченко, через ланцюг інших фірм володіє 24,66% акцій в ТОВ «Телерадіокомпанія „Студія 1+1“» і 24,51% акцій телеканалу «2+2». Обидві телекомпанії відповіли на цю новину здивованими прес-релізами, у яких запевняли, що не знають про продаж частки Суркіса. Ткаченко також запевняє, що ця інформація не була йому доступна на той момент. Водночас він уточнив, що йдеться не про 25% акцій телеканалу, а «чверть від чверті» Суркіса.