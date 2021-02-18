СБУ проверяет «1+1» - на Банковой назвали причину

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Телеканал «1+1», который связывают с олигархом Игорем Коломойским, проверяет Служба безопасности Украины на предмет влияния конечных бенефициаров на управление и медийную политику медиахолдинга.

СБУ проводит проверку «1+1». Они должны проверить, кто является бенефициаром, какое влияние на управление, условно говоря, какое влияние на информационную политику по определенным пакетом акций, — заявил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина».

Таким образом, на Банковой ответили на вопрос о появления информации о том, что якобы аффилированные с кумом Путина, пророссийским депутатом Виктором Медведчуком структуры являются акционерами «1+1».

Подоляк также признал, что «1+1» «тоже играет в политику», хотя и осуществляет собственные расследования. В то же время подобную политику СМИ политтехнолог назвал абсолютно нормальной для конкурентной среды.

Вообще я не вижу какой-то проблемы в ныне существующих каналах, включая и пул Порошенко, кроме пула Медведчука. Они идеологически могут нравиться или не нравиться. Но все они проукраинские каналы, за исключением пула Медведчука, — резюмировал Подоляк.



Он добавил, что в ситуации с закрытием «каналов Медведчука» речь идет о финансировании со стороны государства-агрессора и марионеточных образований Кремля на неподконтрольной Украине территории Донбасса, что несет прямую угрозу национальной безопасности.

Напомним, ранее Суркисы владели 24,66% акций телеканала «1+1». В 2019 году Виктор Медведчук отметил в своей декларации, что компания Bolvik Ventures Ltd, конечным бенефициаром которой является его жена Оксана Марченко, через цепь других фирм обладает 24,66% акций в ООО «Телерадиокомпания „Студия 1+1“» и 24,51% акций телеканала «2+2». Обе телекомпании ответили на эту новость удивленными пресс-релизами, в которых утверждали, что не знают о продаже доли Суркиса. Ткаченко также уверяет, что эта информация не была ему доступна на тот момент. Вместе с тем, он уточнил, что речь идет не о 25% акций телеканала, а «четверть от четверти» доли Суркисов.