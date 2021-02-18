Реформа НАБУ — правительственную версию в Антикоррупционном бюро считают уничтожением ведомства

https://racurs.ua/n150597-reforma-nabu-pravitelstvennuu-versiu-v-antikorrupcionnom-buro-schitaut-unichtojeniem-vedomstva.html

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Реформа НАБУ — Антикоррупционного бюро Украины — может привести к уничтожению независимости этого ведомства. В НАБУ считают, что принятие соответствующего правительственного законопроекта открывает возможность для полной перезагрузки ведомства и лишения его институциональной независимости.

В сообщении бюро говорится, что принятие проекта закона Кабмина приведет к потере реальной возможности НАБУ противодействовать и разоблачать топ-коррупцию в Украине.

В НАБУ выделили несколько угроз принятия новации.

«Контрольный пакет» голосов в составе конкурсной комиссии по отбору директора НАБУ фактически получает Кабмин, который, кроме трех представителей от себя, назначает еще трех из списка, представленного донорами. Однако окончательное решение будет за правительством, а высшее звено Кабмина состоит из чиновников, которые могут быть подследственными НАБУ.

Кроме того, окончательное решение по составу комиссии внешнего контроля по проведению ежегодного аудита также полностью отдается Кабинету министров.

Другая претензия НАБУ к правительственному законопроекту касается смены статуса НАБУ. Кабмин предусматривает, что правоохранительный орган становится центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

Это повлияет на трудовые отношения с сотрудниками НАБУ, которых отобрали на должности по результатам открытого конкурса. Реорганизацию могут использовать как повод для смены кадрового состава, который является самым ценным ресурсом в противодействии и борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти в государстве, — считают в НАБУ.

В Антикоррупционном бюро готовы к дискуссии в Верховной Раде и настаивают на принятии решения в пользу общества.