Реформа НАБУ — урядову версію в Антикорупційному бюро вважають знищення відомства

https://racurs.ua/ua/n150597-reforma-nabu-uryadovu-versiu-v-antykorupciynomu-buro-vvajaut-znyschennyam-vidomstva.html

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Реформа НАБУ — Антикорупційного бюро України — може призвести до знищення незалежності цього відомства. В НАБУ вважають, що ухвалення відповідного урядового законопроекту відкриває можливості для повного перезавантаження інституції та позбавлення її інституційної незалежності.

В повідомленні Антикорбюро йдеться про те, що проект закону за авторства Кабміну анонсували як такий, що має вирішити проблемні моменти через рішення КСУ щодо НАБУ, але наслідком втілення стане втрата реальної спроможності НАБУ протидіяти та викривати топ-корупцію в Україні.

В НАБУ виділили декілька загроз ухвалення новації.

«Контрольний пакет» голосів у складі конкурсної комісії з відбору директора НАБУ фактично отримує Кабмін, який, окрім трьох представників від себе, призначає ще трьох зі списку, поданого донорами. Однак остаточне рішення — за урядом, вищу ланку якого, становлять особи, які можуть бути підслідними НАБУ.

Крім того, остаточне рішення щодо складу комісії зовнішнього контролю з проведення щорічного аудиту також повністю віддається Кабінету міністрів.

Інша претензія НАБУ до урядового законопроекту стосується зміни статусу НАБУ. Кабмін передбачає, що правоохоронний орган стає центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Це вплине на трудові взаємини зі співробітниками НАБУ, яких відібрано на посади за результатами відкритого конкурсу. Реорганізацію можуть використати як привід для зміни кадрового складу, який є найціннішим ресурсом у протидії та боротьбі з корупцією на вищих щаблях влади в державі, — вважають в НАБУ.

В Антикорупційному бюро готові до дискусії у Верховній Раді і наполягають на ухваленні рішення на користь суспільства.