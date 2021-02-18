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Ракурс
Батьківщина Зеленського отримає найбільше коштів на будівництво доріг цьогоріч

Батьківщина Зеленського отримає найбільше коштів на будівництво доріг цьогоріч

18 лют 2021, 11:57
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Області-фаворити з будівництва доріг у 2021 році назвали у Кабінеті міністрів України. Напередодні уряд ухвалив постанову «Деякі питання дорожнього господарства», згідно з якою на будівництво, реконструкцію та ремонти доріг цьогоріч планується виділити 23,3 млрд грн.

При цьому лідером за обсягом отриманих на це коштів стала одна область — Дніпропетровська, якій передбачено майже десяту частину від загальної суми. Про це у Телеграм повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, який оприлюднив відповідний документ.

Загалом планується виділити 23,3 млрд гривень на фінансування робіт з будівництва, реконструкції, капітального та поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення, — вказав Мокан.

Окрім Дніпропетровщини, яка отримає 2,25 млрд грн, у 2021 році планують найбільше будувати або ремонтувати у Полтавській та Закарпатській областях. Ці регіони отримають 2,14 млрд грн та 1,7 млрд грн відповідно.

У Дніпропетровській області хочуть побудувати автодороги держзначення Н-31 Дніпро — Царичанка — Кобеляки — Решетилівка від села Лобойківка до межі Дніпропетровської області з будівництвом мосту на дорозі через канал Дніпро — Донбас.

Також у рідній області Володимира Зеленського очікується будівництво автодороги держзначення М-04 Знам’янка — Луганськ — Ізварине (на місто Волгоград через міста Дніпро, Донецьк) на ділянці обходу Дніпра від а/д Н-08 до межі Дніпра.


На Полтавщині передбачено під час реконструкції автодороги Н-31 будівництво обходів трьох населених пунктів, будівництво двох шляхопроводів, один — через залізницю, та двох транспортних розв’язок. Також на території цієї області очікується будівництво автодороги Н-08 Бориспіль — Дніпро — Запоріжжя (через Кременчук) — Маріуполь з мостовим переходом через річку Дніпро у Кременчузі.

Нагадаємо, автодорогу Н-31 почали будувати у 2017 році. Вартість будівництва станом на 2020 рік суттєво зросла.

Джерело: Ракурс


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