Ринат Ахметов, фото: Latifundist.com

https://racurs.ua/ua/n150595-rozpuschena-neoficiyna-grupa-slug-narodu-prodovjuie-pracuvaty-na-ahmetova-zmi.html

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У «Слузі народу» наприкінці 2019 року розпустили так звану «групу Павлюка», котра тоді була однією з 15 неофіційних груп у провладній партії, через підпільну роботу на олігарха Ріната Ахметова.

Однак ця група продовжує працювати в Раді на користь інтересів Ахметова, повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на джерела у «Слузі народу».

Зазначається, що «група Павлюка» зробила все можливе, щоб забракло голосів за законопроєкт № 4167 про зменшення промислових викидів в повітря, а також посприяла провалу двох спроб призначити Юрія Вітренка віце-прем'єром.

За інформацією видання, якщо Банкова хоче отримати голоси з питань, де немає чутливих для «донецьких» економічних інтересів, комунікація напряму ведеться з бізнесменом Іллею Павлюком. Час від часу Павлюка запрошують на наради до президента України Володимира Зеленського.

«Ядром» цієї групи є приблизно 28 депутатів, чисельний склад може змінюватися з різних причин. Неформальними лідерами цього «об'єднання» вважаються шурин Павлюка Олег Марусяк (№ 52 у виборчому списку «Слуги народу») та племінник Максим Павлюк (№ 102 у виборчому списку «Слуги народу»).

За даними видання, до складу «групи Павлюка» входять такі народні обранці:

Андрій Богданець (округ № 163, Тернопільська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Валерій Божик (округ № 204, Чернівецька область) — заступник голови комітету з питань правової політики;

Сергій Бунін (округ № 98, Київська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Олег Воронько (округ № 103, Кіровоградська область) — входить до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, один із «ситуативних» членів групи;

Олександр Гайду (округ № 128, Миколаївська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Ігор Герасименко (округ № 62, Житомирська область) — входить до комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Олександр Горобець (округ № 95, Київська область) — входить до комітету з питань енергетики та ЖКГ;

Оксана Гринчук (№ 67 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань регламенту;

Тетяна Грищенко (округ № 66, Житомирська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Олександр Дануца (округ № 99, Кіровоградська область) — входить до комітету з питань правоохоронної діяльності;

Юлія Діденко (№ 32 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики;

Максим Заремський (округ № 202, Чернівецька область) — входить до комітету з питань бюджету;

Богдан Кицак (округ № 63, Житомирська область) — входить до комітету з питань економічного розвитку;

Олександр Ковальчук (округ № 152, Рівненська область) — заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, «ситуативний» член групи;

Дмитро Костюк (округ № 65, Житомирська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Юрій Кузбит (округ № 101, Кіровоградська область) — входить до комітету з питань бюджету;

Олена Лис (округ № 201, Чернівецька область) — входить до комітету з питань освіти, науки та інновацій;

Георгій Мазурашу (округ № 203, Чернівецька область) — входить до комітету з питань молоді і спорту;

Олег Марусяк (№ 52 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, лідер групи;

Людмила Марченко (№ 63 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань регламенту;

Ігор Мурдій (округ № 100, Кіровоградська область) — входить до комітету з питань транспорту та інфраструктури;

Артем Нагаєвський (№ 96 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Павло Павліш (округ № 182, Херсонська область) — входить до комітету з питань правової політики;

Максим Павлюк (№ 102 у виборчому списку «Слуги народу») — заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності, один з керівників;

Дмитро Соломчук (№ 33 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики, очолював одну з 15 формальних груп у фракції, яку розформували після скандалу;

Богдан Торохтій (№ 105 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань правової політики;

Артем Чорноморов (округ № 131, Миколаївська область) — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики;

Маргарита Шол (№ 107 у виборчому списку «Слуги народу») — входить до комітету з питань аграрної та земельної політики.

Нагадаємо, у січні 2020 року очільник парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія визнав наявність у ній чотирьох груп впливу, одна з яких — група Павлюка.